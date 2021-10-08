/655053/بالصور-الرئيس-السيسي-يتفقد-العمل-بامتداد-طريق-وصلة-أم-القمر

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة ام القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

دوت الخليج ويهدف طريق ام القمر الي تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الاخري مما يدعم عملية التنمية في الدولة. الرئيس السيسي يتفقد العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار اعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع، كما حرص علي كتابة كلمات التقدير علي لوحة المشروع جاء بها : "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين". صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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