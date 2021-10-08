/655055/دار-الإفتاء-من-يجرم-الاحتفال-بالمولد-النبوي-آراءه-فاسدة-لا-يعتد-بها

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية فيس بوك إن الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم والتعبير عن سرورهم بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بشتى وسائل الفرح المباحة فإنما هي أقوال فاسدة وآراء كاسدة، لم يُسْبَقْ مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذُ بها ولا التعويلُ عليها.

دار الإفتاء: من يجرم الاحتفال بالمولد النبوي آراءه فاسدة لا يُعتد بها دوت الخليج جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت مساء أمس الخميس، موعد الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والموافق 12 شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، والتي تبدأ مع مغرب يوم الإثنين 18 من أكتوبر الجاري، وحتى مغرب يوم الثلاثاء 19 أكتوبر. وأوضحت أن الاحتفال شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه.

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