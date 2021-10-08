«حادث مروري»..مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة بالوادى الجديد

/655041/حادث-مروريمصرع-وإصابة-12-شخصا-في-انقلاب-سيارة-بالوادى-الجديد

شهد مركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، حادث مروري مما أسفر عن مصرع شخصان، وإصابة 10 آخرون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة بـ"أبو طرطور" الوادى الجديد

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول متوفيين ومصابين فى حادث مرورى لمستشفى الخارجة العام.

أسماء المصابين:-

وأتضح انقلاب سيارة نقل، بمنطقة مشروع فوسفات «أبو طرطور»، مما أسفر عن مصرع محمود عبد العزيز عبد العال، 47 عامًا، محمد مسعد أحمد رضوان، 40 عامًا، وإصابة كل من جمعه غانم أبو الوفا 30 عامًا، عبدالرؤوف محمد أحمد 27 عامًا، أبو الحسن عبد العزيز عبد العال 41عامًا، محمد عبد الناصر حسن 15عامًا، عبدالرؤف وهبه الله 50 عامًا، محمود بدرى محمد 27 عاما سالم حسين أبو الحسن 35عامًا، أحمد محمود عبدالعزيز 16عامًا، يوسف محمد فهمي، 24 عامًا، البدرى محمد سيد، 24 عاما، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما نجح رجال المرور فى رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق.

وفي سياق أخر لفظت طالبة جامعية، فى العشرين من عمرها، أنفاسها الأخيرة، إذ فارقت الحياة جراء سقوطها من شرفة الدور الثالث بمنزل أسرتها بلكونة المنزل بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير في الشرقية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من شرفة مسكن أسرتها بالدور الثالث بأحد المنازل بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

الدور الثالث

بالانتقال والفحص، أتضح مصرع فتاة «ن ع» 20 سنة، طالبة جامعية، نتيجة سقوطها من شرفة مسكن أسرتها بلكونة بالدور الثالث بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وعلى الفور انتقلت إحدى عربات الإسعاف إلى مكان البلاغ، فيما جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف نيابة أبو كبير العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال محافظة الشرقية.