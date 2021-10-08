/655046/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-جراج-سيارات-في-بولاق-الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل جراج سيارات بجوار عقار سكني بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على داخل جراج سيارات بجوار عقار سكني في بولاق الدكرور

الدفع بـ 5 سيارات إطفاء

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بإندلاع حريق داخل جراج سيارات فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه والإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر تمكنت أجهزة بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 سيدات، بقيام إحدى السيدات وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية منهن.

نظام الفوركس

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، وتلقي مبالغ مالية بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام الفوركس.

مجال المضاربة بالبورصات العالمية

وبإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة، تم التأكد، مما أسفرت عن قيام إحدى السيدات وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، بالنصب والاحتيال على الشاكين وتلقي مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام الفوركس، من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما معهن في سداد الأرباح لفترة زمنية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير مكان إقامتهما والتنقل في العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.