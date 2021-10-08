بعد انتهاء القيد.. قائمة الزمالك لموسم 2022

انتهت فترة القيد أمس الخميس في القارة السمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، لموسم 2021 / 2022، ليحسم نادي الزمالك قائمة لإنطلاق موسم 2022، بالصفقات التي أجراها في هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في الموسم الماضي بفارق أربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وضمت قائمة الزمالك 4 لاعبين عائدين من الإعارة في مقدمتهم مصطفي فتحي وعمر السعيد والثنائي الأجنبي رزاق سيسيه ومحمد أوناجم وذلك في غياب الصفقات الجديدة بسبب عقوبة الفيفا ضد الزمالك بإيقاف القيد فترتين وهي العقوبة التي تم تأيديها.

لم يتمكن الزمالمك من قيدو عمر كمال عبد الواحد وحمدي النقاز ومحمود شبانية صفقات الجديدة بسبب العقوبة.

قائمة الزمالك للموسم الجديد:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد

خط الدفاع : محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، ، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، امام عاشور ، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

الخماسي مواليد ٩٩ / ٢٠٠٠

حمدي علاء، ويوسف أسامة نبيه، وسيف جعفر، وأحمد زكي، وسيد نيمار.

تحت السن

محمد نديم، والسيد عطية، وحسام عبد المجيد، وحاتم سكر، ومحمد بيسو، وحسام أشرف.

تصريحات باتريس كارتيرون

قال" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".

وواصل" فريق بيراميدز يستطيع المنافسة على لقب الدوري المصري، فقد تعاقدوا مع وليد الكارتي مؤخرا وهو صفقة جيدة للغاية، ولديهم مدرب قدير وأنهوا الموسم الماضي في مركز جيد في بطولة الدوري".

وتابع" المنافسة مع الأهلي وبيراميدز الموسم القادم ستكون صعبة وهامة، وأعلم أننا لم نقم بالتعاقدات المثالية مثلهم، ولكن بطولة الدوري ليست حكراً على أحد، وسننافس على اللقب بشكل مؤكد".

وأكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي مرتفع بشكل كبير ومميز.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد الشناوي الحالي، هو نفس الحارس الذي كان متواجدا معي في النادي الأهلي، وهو حارس مميز دائما".