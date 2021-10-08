الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الحرس الوطني بإفريقيا

/655051/الأهلي-يستأنف-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-الحرس-الوطني-بإفريقيا

استأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

تدريبات متنوعة

وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة بطل النيجر المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد سفر الأهلي

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

سيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي

ومن ناحيه اخري حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي كابتن فريق الكرة بالنادي، وحارس المنتخب الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وكان الشناوي قد غادر مران المنتخب أمس بعد شكوى من كدمة وأجرى فحوصات طبية للتأكد من سلامته.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.