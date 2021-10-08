/655056/حسام-غانم--واثق-في-أبطالنا-بمستر-أولمبيا-وأنتظروا-تغطية-حصرية-للبطولة

أكد حسام غانم، خبير التغذية والجيم، ومقدم برنامج عاش يا كوتش على موقع دوت الخليج، أن أبطالنا المصريين المتواجدين في مستر أولمبيا حظوظهم هي الأعلى خلال منافسات العام الحالي في ظل منافسة شرسة مع باقي اللاعبين مشددا أنه يثق في أبطالنا بالعودة لأراضي الوطن حاملين الميداليات.

حسام غانم : واثق في أبطالنا بمستر أولمبيا.. وأنتظروا تغطية حصرية للبطولة

وأوضح حسام غانم أنه يتواصل بشكل مستمر مع أبطال مصر في كمال الأجسام من أجل الإطمئنان على البعثة المصرية المتواجدة في مستر أولمبيا للعام الحالي بعد أن نجح البيج رامي في إقتناص اللقب العام الماضي في الوزن المفتوح.

ويتمنى حسام غانم التوفيق لكافة أبطال مصر في الأوزان المختلفة واستكمال المنافسات خلال الساعات القادمة، مشددا على ثقته الكاملة في تحقيق أبطال مصر للميداليات المختلفة على رأسهم بطل العالم البيج رامي وأحمد الورداني بالإضافة للاعبان محمد شعبان وحسن مصطفى.

ومن المقرر أن يتنافس هذا العام 4 أبطال مصريين على لقب مستر أولمبيا من فريق كوسكواد، منهم 3 أبطال في الوزن المفتوح على رأسهم ممدوح السبيعي المعروف بـ البيج رامي ، ومحمد شعبان، وحسن مصطفى، على أن ينافس البطل أحمد الورداني، في فئة وزن الـ 212.

حسام غانم وتغطية خاصة لمستر أولمبيا

وأعلن حسام غانم عن مفاجأة مرتقبة لمتابعيه وهي متابعة خاصة وحصرية لكل مايخص مستر أولمبيا ومواعيد ونتائج أبطالنا المصريين المشاركين في النسخة الحالية وذلك من خلال برنامج عاش يا كوتش على موقع دوت الخليج.