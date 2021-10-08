فيديو.. السيسى خلال تفقد طريق وصلة أم القمر: جهد عظيم لإنشاء محور مهم

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذى يربط ما بين طريق القاهرة - الإسماعيلية وطريق القاهرة - السويس حتى طريق العين السخنة.





وقال الرئيس: "وأنا جاى على طريق السويس شوفت الحركة كتير قوى، من دلوقتى طالما هنعمل كده شوفوا إذا كنتم هاتعملوا كوبرى من هنا، وتعملوا حسابكم إن طريق السويس هايتعرض فى المنطقة دى بالكامل". وتابع: "بشكركم وبشكر الناس اللى اشتغلت معاكم فى المشروع ده، التكلفة المالية ضخمة جدا عشان نشق طريق لخدمة الحركة والمحاجر والنقل". وحرص الرئيس السيسى، على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها: "خالص تقديرى وشكرى لهذا الجهد العظيم فى إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".

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