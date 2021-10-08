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واستكمل خلال صلوات تدشين إقليم الإسكندرية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إن مصر كانت أرضا للاجئين فقد انقذت العائلة المقدسة واستقبلت يوسف ويعقوب قبل ذلك.
وأكد ويلبى أن "الإقليم الجديد سيدار ذاتيا لأنه مسؤول عن نفسه، فنحن فى شراكة مستقلة ونتحد معا بالمحبة وليس بالقانون الكنسى، لقد جئت إلى هنا ليس إجبارا ولكن بدعوة من رئيس الأساقفة".
وتابع ويلبى: ليس هناك أوامر تأتى للإقليم الجديد من قصر لامبث فرئيس أساقفة كانتربرى هو الأول بين الإخوة مضيفا: فنحن فى إقليم مستقل يتخذ قراراته بنفسه والكنيسة الأسقفية هى مزيج بين الكاثوليكية والإصلاح البروتستانتى ولكنها مختلفة عن كلاهما.
وطالب ويلبى الجميع بأن يصبحوا صناع سلام معا، مؤكدا: علينا أن نكون كنيسة متحركة وفاعلة لأن المسيح قال أذهبوا إلى كل الأمم.
وأضاف: قابلت راهبا أمس بدير الأنبا مقار وقال لى إن كل كنيسة بها جمال خاص بها وحين نصلى معا نذهب لإله أمين يقبلنا بكل ما فينا لأنه إله محبة ونسمح لله أن يغير فينا.
وأوصى ويلبى فى ختام حديثه قائلا: لا يجب أن نترك الكنيسة بنفس الشكل الذى اتينا به إليها فعلينا أن نحب الله أكثر ونحب بعضنا البعض أكثر بكل ضعفاتنا وفشلنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أساقفة كانتربرى: مصر هى أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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