رئيس أساقفة كانتربرى: مصر هى أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح

جدة - نرمين السيد - قال جاستن ويلبى، رئيس أساقفة كانتربرى، والقائد الروحى للطائفة الأنجليكانية فى العالم، إن الإقليم الجديد الذى يدشنه للكنيسة الأسقفية اليوم، يحمل اسم الإسكندرية إذ كان لها مكانة كبيرة فى العالم القديم وتغطى مساحة كبيرة جدا من المحيط الأطلسى وحتى البحر الأحمر، فهى فى شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وغرب الأراضى المقدسة مضيفا: الإسكندرية حفظت لنا الإيمان المسيحى فى أوقات الشدة والاضطرابات.





واستكمل خلال صلوات تدشين إقليم الإسكندرية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إن مصر كانت أرضا للاجئين فقد انقذت العائلة المقدسة واستقبلت يوسف ويعقوب قبل ذلك.

وأكد ويلبى أن "الإقليم الجديد سيدار ذاتيا لأنه مسؤول عن نفسه، فنحن فى شراكة مستقلة ونتحد معا بالمحبة وليس بالقانون الكنسى، لقد جئت إلى هنا ليس إجبارا ولكن بدعوة من رئيس الأساقفة".

وتابع ويلبى: ليس هناك أوامر تأتى للإقليم الجديد من قصر لامبث فرئيس أساقفة كانتربرى هو الأول بين الإخوة مضيفا: فنحن فى إقليم مستقل يتخذ قراراته بنفسه والكنيسة الأسقفية هى مزيج بين الكاثوليكية والإصلاح البروتستانتى ولكنها مختلفة عن كلاهما.

وطالب ويلبى الجميع بأن يصبحوا صناع سلام معا، مؤكدا: علينا أن نكون كنيسة متحركة وفاعلة لأن المسيح قال أذهبوا إلى كل الأمم.

وأضاف: قابلت راهبا أمس بدير الأنبا مقار وقال لى إن كل كنيسة بها جمال خاص بها وحين نصلى معا نذهب لإله أمين يقبلنا بكل ما فينا لأنه إله محبة ونسمح لله أن يغير فينا.

وأوصى ويلبى فى ختام حديثه قائلا: لا يجب أن نترك الكنيسة بنفس الشكل الذى اتينا به إليها فعلينا أن نحب الله أكثر ونحب بعضنا البعض أكثر بكل ضعفاتنا وفشلنا.