أجراس كاتدرائية جميع القديسين تدق لتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية

جدة - نرمين السيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، لتعلن بدء صلوات تدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يحمل اسم إقليم الإسكندرية حيث يترأس الصلوات جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى البريطانية والقائد الروحى للطائفة الأنجليكانية فى العالم.





فيما بدأ موكب المطارنة والأساقفة يتحرك من ساحة الكاتدرائية وصولا إلى مذبح الكنيسة حيث يتقدمه ويلبى ويعقبه رؤساء الأساقفة الذين حضروا من كافة دول العالم بالإضافة إلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفى وعدد من القساوسة والشمامسة وخدام الكنيسة.

كان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد إن الإقليم الجديد يحمل رقم 41 بين أقاليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى العالم مؤكدا إنه يحمل اسم الإسكندرية نظرا للمكانة البارزة التى تتمتع بها مدينة الإسكندرية فى العالم المسيحى القديم حيث لعبت دورا محوريا فى التراث والفكر المسيحى العالمى على أن يضم الإقليم 10 دول هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال وترأسه مصر حاليا".

وأشار رئيس الأساقفة، إلى أن رئاسة مصر لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يأتى لدور الكنيسة فى خدمة اللاجئين وما قدمته من برامج لافتة فى مجال الحوار الإسلامى المسيحى معتبرا إن رئاسة الإقليم وتساهم فى دعم سياسات الدولة المصرية فى الاهتمام بالقارة الإفريقية.

يذكر أن اتحاد الكنائس الإنجلكيانية العالمية قد أعلن تأسيس إقليم الإسكندرية فى مايو عام 2020 إلا أن ظروف وباء كوفيد 19 أجلت مراسم وحفل التدشين حتى اليوم.