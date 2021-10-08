فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون حماية البحيرات الجديد

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها 39 مكرر "أ"، الصادر يوم الأربعاء الماضى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتصديق على القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: يأتى ذلك بعدما وافق مجلس النواب، على قانون تنمية البحيرات خلال دور الانعقاد الأول، ويهدف لحماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

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