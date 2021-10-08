ترانيم مصرية وسودانية فى حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية

جدة - نرمين السيد - حرصت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، على إشراك فريق من المرنمين المصريين وفريق آخر للترانيم باللهجة السودانية ضمن صلوات تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الذى تستضيفه كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور جستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى البريطانية والقائد الروحى للطائفة فى العالم.





الكنيسة الأسقفية، أيضا كلفت رامز بخيت خادم كنيسة الصم بمصر القديمة، بترجمة صلوات القداس والخدمة إلى لغة الإشارة، إيمانا من الكنيسة بضرورة إشراك الصم فى تلك الاحتفالية، بالإضافة إلى جميع المؤمنين سواء مصريين أو سودانيين أو أجانب.

من جانبه، دعا الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، جميع الحاضرين إلى صلاة الاستعداد ضمن صلوات القداس الإلهى بالكنيسة مرددًا: "إلهنا القادر على كل شىء، الذى كل القلوب مكشوفة لديه، وكل رغبة معلومة عنده، ولا تُخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس، لنحبك حبًا تامًا، ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم".

بدأت الصلوات، بموكب المطارنة والأساقفة يتحرك من ساحة الكاتدرائية وصولا إلى مذبح الكنيسة، يتقدمه ويلبى ويعقبه رؤساء الأساقفة الذين حضروا من جميع دول العالم، بالإضافة إلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفى، وعدد من القساوسة والشمامسة وخدام الكنيسة.

الجدير بالذكر أن الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أكد أن الإقليم الجديد يحمل رقم 41 بين أقاليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى العالم، ويحمل اسم الإسكندرية نظرًا للمكانة البارزة التى تتمتع بها المدينة فى العالم المسيحى القديم، حيث لعبت دورًا محوريًا فى التراث والفكر المسيحى العالمى، على أن يضم الإقليم 10 دول هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال" وترأسه مصر حاليًا.

وأشار رئيس الأساقفة، إلى أن رئاسة مصر لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يأتى لدور الكنيسة فى خدمة اللاجئين وما قدمته من برامج لافتة فى مجال الحوار الإسلامى المسيحى، معتبرًا أن رئاسة الإقليم تساهم فى دعم سياسات الدولة المصرية فى الاهتمام بالقارة الإفريقية.