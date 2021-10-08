فيديو.. محافظة الجيزة تعلن أسماء المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة

جدة - نرمين السيد - ويأتى على رأسها دخول 42 مدرسة جديدة الخدمة مع القيام بأعمال توسعة وإحلال كلى وجزئى لحوالى 32 مدرسة أخرى. وتضم قائمة المدارس الجديدة المدارس التالية: مدرسة الرؤية رسمى لغات العمرانية إنشاء جديد مدرسة نور الإيمان ث أ 6 أكتوبر إنشاء جديد مدرسة نور الهدى ث أ- 6 أكتوبر – إنشاء جديد مدرسة دار الأرقم ث أ- 6 أكتوبر – إنشاء جديد مدرسة مجدى يعقوب – حدائق أكتوبر – إنشاء جديد مدرسة التيسير - حدائق أكتوبر – إنشاء جديد مدرسة الإسراء - حدائق أكتوبر إنشاء جديد مدرسة أحمد عرابى -حدائق أكتوبر -إنشاء جديد مدرسة طلعت حرب ث ا -حدائق أكتوبر -إنشاء الجديد مدرسة الإخلاص ث ا - منشأة القناطر - إنشاء جديد مدرسة أنس بن مالك الثانوية - أكتوبر - إنشاء جديد مدرسة نور الإيمان الابتدائية - أطفيح - إنشاء جديد مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى – بولاق الدكرور - إنشاء جديد مدرسة أحمد عرابى رسمى لغات – شمال- إنشاء الجديد مدرسة أحمد عرابى ث ا - شمال - إنشاء جديد مدرسة أحمد عرابى الثانوى الصناعى - شمال - إنشاء الجديد مدرسة العروبة رسمى لغات - العمرانية - إنشاء جديد مدرسة ذو النورين تعليم أساسى- العياط - إنشاء جديد مدرسة الإمام الشافعى رسمى لغات - أكتوبر - إنشاء جديد مدرسة سعد بن أبى وقاص الرسمية لغات- أكتوبر إنشاء جديد مدرسة المروة الرسمية لغات - أكتوبر - إنشاء جديد مدرسة طلائع المستقبل ث ا - إنشاء الجديد مدرسة الشمس الرسمية للغات – العياط - إنشاء جديد مدرسة الحاج عاطف السعودى الثانوية – العياط - إنشاء جديد مدرسة الهدى الرسمية لغات - زايد - إنشاء جديد مدرسة القيم النبيلة الثانوية - العياط - إنشاء جديد مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية - البدرشين - إنشاء جديد مدرسة حدائق أكتوبر رسمى لغات - أكتوبر إنشاء جديد مدرسة الشيخ محمد عبد الواحد عبد النبى الابتدائية - منشاه القناطر - إنشاء جديد مدرسة برويش الجديدة ث ا - العياط - إنشاء جديد مدرسة برويش الجديدة الثانوية – العياط - إنشاء جديد مدرسة الإخلاص - ث ا - منشأة القناطر - إنشاء جديد مدرسة القادة تعليم أساسى – أكتوبر- إنشاء جديد مدرسة المصطفى الثانوية- منشأة القناطر - إنشاء جديد مدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث – أكتوبر- إنشاء جديد مدرسة حمزه بن عبد المطلب تعليم أساسى - اطفيح - إنشاء جديد مدرسة الصديق تعليم اساسى - أكتوبر - إنشاء الجديد مدرسة الفيروز تعليم اساسى - أكتوبر - إنشاء جديد مدرسة الصفا ث أ - بولاق - إنشاء جديد مدرسة الصف الثانوية الصناعية – الصف - إنشاء جديد مدرسة المصطفى رسمى لغات - أكتوبر - إنشاء جديد مدرسة المروة رسمى لغات - بولاق - إنشاء جديد كما تشمل المدارس التى تم إجراء توسعات بها أو تنفيذ أعمال إحلال كلى وجزئى بها المدارس الآتية: مدرسة الفراعنة الرسمية لغات – الهرم – توسع مدرسة ذكرى إدريس الابتدائية – الحوامدية – توسع مدرسة شهداء الحرية ث ا – الهرم – توسع مدرسة مصطفى كامل المتميزة الرسميه – العمرانيه – توسع مدرسة مصطفى كامل الابتدائية – شمال – إحلال جزئى مدرسة عمر مكرم ع بنين – العمرانية – توسع مدرسة الكمال تعليم اساسى – الصف – توسع مدرسة القطورى الإعدادية المشتركة – العياط – توسع مدرسة مدرسة يوسف محمود يوسف – الحوامدية - إحلال كلى مدرسة بهبيت الجديدة الابتدائية – العياط – إحلال جزئى وتعلية مدرسة الصف الثانوية المشتركة – الصف - توسع مدرسة يوسف السباعى الثانوية بنين – العجوزة – توسع مدرسة الشروق الثانوية – الوراق – توسع مدرسة أم خنان الثانوية – بالحوامدية- توسع مدرسة حسين عوض تعليم أساسى - الصف – توسع مدرسة النهضة الإعدادية بنين - شمال – توسع مدرسة المستقبل بمنشأة دهشور الإعدادية – البدرشين – توسع مدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد ث ا – 6 أكتوبر- توسع مدرسة العمدة محمد بدر عكاشة – الصف – تعليه مدرسة ذكرى إدريس الابتدائية – الحوامدية – توسع مدرسة شهداء الحرية ث ا - الهرم – توسع مدرسة المنال الإعدادية – بأوسيم – توسع مدرسة الكرامة الثانوية بنات – العجوزة – توسع مدرسة صول الابتدائية المشتركة – أطفيح – توسع مدرسة أحمد عرابى الثانوية بنات بالجيزة – العمرانية – توسع مدرسة عرب أبو ساعد الابتدائية- الصف- توسع مدرسة ميت رهينة الإعدادية المشتركة – البدرشين – توسع النهضة الرسمية المتميزه لغات – جنوب – توسع مدرسة الشهيد المجند السيد إبراهيم عيد تعليم اساسى – الصف – توسع مدرسة دار الهدى رسمى لغات – أوسيم – توسع مدرسة عزبة عرب أبو رواش تعليم أساسى المشتركة - كرداسة – توسع مدرسة الجيل الجديد تعليم أساسى – أوسيم – توسع.

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