تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل لقاء الحرس الوطني بإفريقيا

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قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في مران الفريق مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية متنوعة قبل أن يخوضوا وحدات تدريبية فنية في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

تدريبات الأهلي:

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2022:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

صفقات الأهلي والعائدين:

وأعار الأهلي لاعبه الشاب الجديد مصطفى البدري إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بعد أيام من انتقال مهاجم الإنتاج الحربي إلى القلعة الحمراء هذا الصيف.

وظلَّ موقف النيجيري جونيور أجايي معلقا في قائمة الانتظار بعد رفضه التسوية الودية مع منحه كافة المستحقات المالية الخاصة به.

ويستعد الأهلي لاستهلال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الحرس الوطني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.