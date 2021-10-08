/655061/أسماء-ماهر-تحيي-ذكرى-رحيل-والدها-الأربعين-بصورة-من-المشفى

حرصت الفنانة الشابة أسماء ماهر على إحياء الذكرى الأربعين لوالدها الفنان القدير ماهر سليم، والتي تحل اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد إحياء ماهر لذكرى رحيل والدها الفنان ماهر سليم الأربعين.

أسماء ماهر برفقة والدها من داخل المشفى

نشرت أسماء صورة لها برفقة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيها الأخير هو جليس الفراش داخل المستشفى.

وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قائلة: "وحشني صوتك في الصلاة ، وصوت المفاتيح بتاعتك ، وصوتك وأنت بتقرأ قرأن ، أقولك كمان.. وحشني صوتك وأنت بتزعقلي".

أسماء ماهر في صدمة بعد وفاة والدها

وتابعت في حزن:"أنا لسة بدور عليك ، هما بيقولوا إن النهاردة الأربعين.. بس أنا لسة بستناك يا بابا، حاسة إنك مسافر سفرية شغل كالعادة بس طويلة شويه وهترجع تاني ، أنا ببعتلك هدايا كتير يارب تكون بتوصلك وبتبسطك.. سلام ع روحك النقية".

وجدير بالذكر، أن ماهر سليم رحل عن عالمنا بعد أن وافته المنية بإحدى مستشفيات دار السلام، وذلك بعد صراع دام طويلًا مع المرض.

ماهر سليم يصاب بلوكيميا في الدم

أُصيب ماهر سليم خلال أشهر ما قبل وفاته بلوكيميا في الدم، دخل على إثرها مشفى أورام دار السلام، ليخضع لفترة علاجية، ولكن انتصر هذا المرض اللعين وتوفى الراحل تاركًا خلفه تراث فني زاخر.

دفتر عزاء الفنان ماهر سليم

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على نعي الفنان ماهر سليم، والذي شكل رحيله صدمة للكثيرين، حيث ساد الحزن على الوسط الفني، مخلدين ذكراه بمواقفه النبيلة وأخلاقة الطيبة.

وجاء على رأسهم الفنان القدير صلاح عبد الله، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وكتب عليها "مع السلامة يا ماهر، في رعاية الله يحبيبي".

وعلق على الصورة مطالبًا جمهوره بالدعاء له قائلًا: "أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب، الذي عاش راضيًا ومات راضيًا ولم يحمل في قلبه يومًا كرهًا لأحد أو حقدًا على أحد ولم تغب ابتسامته الرائعة عن وجهه البشوش".

محمد جمعة يشيد بصداقة الفنان ماهر سليم

وتحدث الفنان محمد جمعة عن الأخوة والصداقة التي جمعتهما، فنشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها في تأثر: "أشهد الله أنك كنت نعم الأخ ونعم الصديق.. الفنان ماهر سليم في رحاب الله.. نسألكم الدعاء".

وفي تأثر شديد نعى الفنان محمد التهامي الراحل من خلال نشره صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الرئيس فرج في فرقة ناجي عطا الله، الفنان الطيب المحترم والأخ الصديق الأستاذ ماهر سليم الله يرحمك ويحسن إليه"

وأضاف: "كنت أكتر واحد بحب اتكلم معاه.. مع السلامة يحبيبي، أتمنى الجميع يدعيله ويترحم عليه".

جنازة ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة

وشيع جثمان سليم، من مسجد السيدة نفيسة، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه، ومن ثم دُفن في مقابر الأسرة طريق الفيوم.