رسـمياً: محمد صلاح ضمن قائمة الكرة الذهبية لعام 2021 من فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم

/655062/رسـميا-محمد-صلاح-ضمن-قائمة-الكرة-الذهبية-لعام-2021-من-فرانس-فوتبول-الفرنسية-لأفضل-لاعب-في-العالم

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة مكونة من 30 لاعب، للمنافسة على لقب الأفضل في العالم لعام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد النجم المصري محمد صلاح، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، وجاء في القائمة والوحيد من فريق الريدز.

يأتي تواجد محمد صلاح في قائمة المنافسة على الكرة الذهبية من مجلة فرانسي فوتبول لأعوام متتالية، وأصبح إسم النجم المصري مرتبط بالجائزة، ويقترب رويدا رويدا من المنافسة على اللقب ونيل الكرة الذهبية.

كارلوس كيروش يثير التكهنات حول وجود أزمة بين «الحضري والشناوي» بعد نفي إصابة الحارس الأساسي لمنتخب مصر

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر دعم الجميع داخل مصر من أجل عبور محطة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليبيا" محمد الشناوي سليم وشارك في التدريبات جيداً، ولا أعلم عن الأحاديث التي خرجت بأنه مصاب، من الممكن أن تكون الأنباء قد وصلت بطريقة خاطئة للإعلام، ولكنني أؤكد أن الشناوي تعرض لكدمة فقط ولم تكن إصابة".

محمد صلاح

وزاد" من الوارد أن يكون قد حدث سوء تفاهم بسبب هذه الإصابة، ولكن الأهم حالياً هو تواجد الحارس معنا من أجل لعب مباراة ليبيا إذا وقع عليه الاختيار، وننتظر دعم الجميع من أجل الفوز بالمباراة".

وأكمل" مباريات التصفيات تنقسم إلى 3 أقسام، فقد انتهينا من القسم الأول والأن نحن في القسم الثاني، وليبيا متفوقة علينا بنتيجة 6/4 ونتمنى أن نصعد للنقطة رقم 10 بعد نهاية مبارتي ليبيا".

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت أقاويل بأن هناك أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وتناولت وسائل الإعلام أن هناك خلاف قديم بينهم، مما أدى لحدوث هذا الأمر.

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.