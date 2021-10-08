عاجل.. وزير التعليم: لا صحة لتقليل زمن الحصة أو انصراف الطلاب 11 صباحا

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتردد فى وسائل التواصل الاجتماعى من شائعات حول تقليل وقت الحصة إلى 35 دقيقة بدلا من 45، وانصراف الطلاب الساعة 11 صباحا.





وكتب شوقى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة: "ما تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكترونى، ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية". وتابع: "الخبر المرفق غير صحيح ولا أساس له وغير منطقى ولا يستحق التعليق".

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