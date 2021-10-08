الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يجرى عمليات ختان للإناث ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، تدخلت لإنقاذ الفتيات من طبيب ببنى سويف، يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان ويزاول مهنة الطب فى عيادة غير مرخصة.





وتوجه المجلس بالشكر للجنة حماية الطفولة بمحافظة بنى سويف، وإلى وزارة الداخلية ومديرية الصحة ومدير فرع المجلس بالمحافظة، للتدخل السريع ضد هذا الطبيب الذى ليس لديه أى إنسانية. ويأتى ذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتى تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

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