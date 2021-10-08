صور.. أكثر من 50 ألف زائر للجناح المصرى فى إكسبو 2020 بدبى خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبى، شهد إقبالا غير مسبوق من الزائرين، خلال الأسبوع الأول من المعرض، حيث بلغ عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 50 ألف زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله أحد أكثر الأجنحة جذبا للزائرين.





وقالت الوزيرة إنها لمست خلال افتتاحها للجناح المصرى منذ أيام قليلة اهتمام كبير من الزائرين بالجناح المصرى، حيث عبروا عن انبهارهم بمحتويات الجناح ومدى التقدم الذى تشهده مصر حاليا. وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى، أن هذا الإقبال الكبير منذ بداية إكسبو يعود إلى المحتوى الفريد الذى يتمتع به الجناح المصرى وأهمها التابوت الأثرى الذى يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، بالإضافة إلى العرض الجذاب لكافة التطورات التى تشهدها مصر حاليا فى كافة ميادين الحياة، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، عبر شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة. وأضاف المفوض العام للمشاركة المصرية بالإكسبو، أن مصر تستهدف أن يحافظ الجناح المصرى بإكسبو على هذه الوتيرة من الإقبال المتزايد، لا سيما من خلال إثراء المحتوى، خاصة مع بدء الفعاليات التى ستقام داخل الجناح والتى ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات.

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