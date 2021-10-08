خطوة نحو الكرة الذهبية.. محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة خامس 5 لاعبين مرشحين من ضمن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي ستمنح للفائز خلال الحفل الذي سيقام يوم 29 نوفمبر المقبل.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم لفيربول على رأس القائمة.واللاعبون هم..

- المصري محمد صلاح (ليفربول)

- الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)

- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)

وجرى اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، وفقا لدور المراهنات، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.

أما بالنسبة لجائزة "كوبا"، التي فاز بها في نسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت، فسيتولى تحديد المرشحين العشرة لها من قبل 32 فائزا سابقا بالكرة الذهبية ، في حين أن المرشحين العشرة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى خلفا للبرازيلي أليسون بيكر، فستختارهم نفس لجنة التحكيم المخصصة لجائزة الكرة الذهبية للرجال.