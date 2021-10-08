محمد صلاح يقود التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمباراة ليبيا

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أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمباراة ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

كارلوس كيروش يكشف عن حقيقة إصابة محمد الشناوي في تدريبات المنتخب

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول، وعن ما سيقدمه الفراعن أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للقاء: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية. فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".

وأتم "لدي 24 لاعبا، وجميعا تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد، فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي".

تشكيل منتخب مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لـ كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف ليبيا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد جولتين.

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.