التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا لمباراة مصر

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أعلن خافيير كليمنتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا، عن التشكيلة الرسمية لمباراة مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتمنى خافيير كليمنتي أن يحقق نتيجة إيجابية خلال لقاء اليوم، على أمل الخروج بنقطة من لقاء اليوم الهام والمرتقب.

وتتصدر ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط وتأتي مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفيما يلي تشكيل منتخب ليبيا الرسمي:

حراسة المرمى: محمد نشنوش

خط الدفاع: سند الورفلي، أحمد التربي، معتصم صبو، عبد الله الشريف

خط الوسط: عمر الكوجا، معتصم المصراتي، محمد المنير

خط الهجوم: محمد صولا، محمد زعبية، مؤيد اللافي

محمد صلاح يقود التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمباراة ليبيا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا.

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمباراة ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

تشكيل منتخب مصر

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

كارلوس كيروش يكشف عن حقيقة إصابة محمد الشناوي في تدريبات المنتخب

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول، وعن ما سيقدمه الفراعن أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للقاء: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية. فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".

وأتم "لدي 24 لاعبا، وجميعا تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد، فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي".