/655065/د-بسام-شريت-يكتب-ورق-الشجر-يسبب-صدأ-وتآكل-في-هيكل-السيارات

إحترسوا من الركنه أسفل الأشجار لأنها تتسبب في صدأ وتآكل هيكل سيارتك ،عندما كنت أقوم بصيانة سيارتي في صقرقريش ، شاهدت سياره فأخذني الفضول وإسأذنت صاحب السيارة وقمت بتصوير أماكن الصدأ والتآكل في السيارة وسألته عدة أسئلة لكي أقوم بتحليل هذه الحالة وقررت أكتبها Case Study .

دوت الخليج

وإليكم الميكانزم عندما يتم ركن السيارة أسفل الأشجار يحد ث الآتي :-

يتساقط بعض الأوراق على غطاء محرك السياره والذي يعرف (بالكبوت) يدخل الى محرك السيارة ومنه إلى بعض الأركان والزوايا داخل هيكل السيارة مع تراكم الأتربه مع مرور الوقت وكذلك وصول المياه الى هذه الأماكن نتيجة الغسيل أو الأمطار وجود الأكسجين وذلك من الهواء الجوي درجة الحرارة الناتجة من سخونة المحرك ( تزود معدل التآكل )

والآن أعرف لكم ظاهرة التآكل:

هي تفاعل كهروكيميائي للمعدن مع الوسط اللآكال في البيئة المحيط به .

وكذلك أعرف لكم الوسط الآكال:

فهو الرواسب المتكونه بسبب وجود الأتربه وتراكم أوراق الأشجار المتعفنه مع وجود الرطوبة ومياه الغيسل ومياه الأمطار.

حيث يتكون وسط ملائم وتوفير بيئة رطبةتحافظ علىحدوث خلية التآكل ويتنقل من خلالها الإلكترونات ، وتتكون خلية التآكل من خلال ظهور منطقة أنودية Anodic Area ويحدث عندها التآكل ، ومنطقة كاثودية Cathodic Area يترسب عليها الصدأ ونواتج التآكل ، حيث يتم إنتقال الإكترونات من المناطق الأنودية إلى المناطق الكاثودية ،وبعدها يتم تكوين الصدأ من داخل هيكل السياره في الأماكن السابق ذكرهاويكون لونه بني غامقثم ينمو هذا الصدأ إلى أن يحدث التآكل ويعرف بالتآكل أسفل الترسبات((Corrosion Under precipitation من خلال تكوين ما يسمى بخلايا التركيز Concentration Cell ) ( فتوجد مناطق اسفل الترسيبات بها رطوبه أعلى وكذلك تهويه أقل وأكسجين أقل على عكس المناطق حولها .

بعدها يستمر التفاعل الكهروكيمائي إلى ان يحدث ما يسمى التآكل النقريPitting Corrosion ( خروم في هيكل السيارة )كما موجود في الصور السابق عرضها .

توصيات للقراء الكرام :-

ضرورة إزالة الأوراق أسفل الكبوت وتنظيفه من الأتربه والتقليل من الركن أسفل الأشجار وعدم غسيل الماتور بالمياه.