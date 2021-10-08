/655066/الأهلي-يتأهل-لنهائي-البطولة-العربية-لكرة-السلة-بعد-إقصاء-الاتحاد-السكندري-بالدور-نصف-النهائي

تأهل النادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.

وتم لعب شوط إضافي لمدة 5 دقائق ليحقق الأهلي الفوز بالمباراة ويصعد للمباراة النهائية للبطولة العربية.

وفيما يلي جاءت نتيجة الأشواط الأربعة:

الشوط الأول: 16/12

الشوط الثاني: 38/29

الشوط الثالث: 54/42

الشوط الرابع: 68/68

الشوط الأخير: 78/73

ويلتقي الأهلي أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

الأهلي يحقق الفوز علي بيروت اللبناني في نصف نهائي البطولة العربية

تمكن فريق رجال سلة الأهلي من تحقيق الفوز علي نظيرة نادي بيروت اللبناني بنتيجة 82-84 في مباراة نصف نهائي كأس البطولة العربية.

وشهدت المباراة سجالاً كبيراً بين الفريقين طوال أشواط المباراة حيث لاقي النادي الأهلي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز .

وأستمر التعادل قائم بين الفريقين لفترة طويلة حتي تمكن المحترف طومسون من تسجيل الرمية القاتلة في أخر الثواني وقيادة النادي الأهلي إلي تحقيق الفوز الصعب والتأهل إلي الدور القادم.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة.

البطولة العربية لكرة السلة

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.