بعدما تصدر تريند جوجل.. من هو علاء الشربيني الزوج الثامن لسهير رمزي؟

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تصدر اسم علاء الشربيني الزوج الثامن للفنانة القديرة سهير رمزي تريند جول، رغبًة من المتابعين في معرفة هويته خاصًة بعد أن ظن بعضهم أنه يكون علاء الشربيني الشيف المعروف.

دوت الخليج يكشف هوية علاء الشربيني زوج الفنانة سهير رمزي، بعدما تصدر تريند جوجل.

زواج سهير رمزي من علاء الشربيني

كشفت سهير رمزي خلال لقائها ببرنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر شاشة «دي إم سي»، تفاصيل زيجاتها المتعددة، التي وصلت إلى 8 مرات، أولها حينما كانت في السادسة عشر من عمرها، من الملحن الكبير حلمي بكر، وآخرها من رجل الأعمال علاء الشربيني، التي تعد أطول زيجاتها، إذ ما تزال مستمرة منذ نحو 17 عامًا.

بداية معرفة سهير رمزي بزوجها علاء الشربيني

وأوضحت سهير رمزي، أنها تعرفت على زوجها علاء الشربيني، بعد مرور فترة من وفاة والدتها الفنانة درية أحمد: «لما ماما توفيت في 2003، مكنتش أعرف علاء، وبعد وفاة ماما بـ6 أشهر، لقيت واحدة قريبتي بتقولي ماما جاتلي في الحلم، وبتعاتبني إني بعدت عنك، وهي بعتتلك علاء، وساعتها مكنتش أعرف حد اسمه علاء، واتفاجئت من كلامها، وبعد مكالمتها بشهور قابلت علاء واتجوزنا».

من هو علاء الشربيني زوج سهير رمزي؟

علاء الشربينى زوج سهير رمزي الحالي هو أحد أشهررجال الأعمال في مصر، حيث يمتلك شركة كبرى للسياحة.

تعرفت عليه سهير رمزي خلال أدائها لرحلة عمرة، وفقًا لتصريحات إعلامية سابقة لها، و ظهر في العديد من المناسبات الخاصة بصحبة سهير رمزي، أثناء فترة ارتداءها الحجاب.

وصفته سهير رمزي بالطيبة الشديدة، وأنه ذو خُلق كبير، ويعرف كيف يتعامل جيدًا مع النساءكشف في تصريحات إعلامية سابقة، أنه لا يتدخل في قرارتها الشخصية، بشأن اعتزالها أو ارتداءها الحجاب.