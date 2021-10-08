الأزهر يدين استهداف مسجد بأفغانستان: منحرفون حادوا عن قيم الدين

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر، فى بيان، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لجميع أعمال العنف والإرهاب التى تستهدف دور العبادة، مشيرا إلى أن هؤلاء المنحرفين حادوا عن قيم الدين وتجردوا من كل الأعراف الإنسانية، وحاولوا تشويه صورة الدين عمدا، مطالبًا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وتفويت الفرصة على مروجى العنف والكراهية.
وأعرب الأزهر، عن خالص عزائه للشعب الأفغانى ولأسر الضحايا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
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