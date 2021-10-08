رئيس الأسقفية الشرفى: نصحح الصورة المشوهة فى الغرب عن الإسلام

جدة - نرمين السيد - روى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفى، اليوم الجمعة، رحلة تأسيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الذى يتم تدشينه بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بحضور جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى والقائد الروحى للطائفة فى العالم.





وقال الدكتور منير حنا، فى كلمته خلال حفل التدشين، إن رحلة الكنيسة الأسقفية فى مصر بدأت قبل مائتى عام عندما التقت رغبة عدد من المسيحيين الأسقفيين فى بناء مكان يتعبدون فيه مع كرم وسماحة الوالى المسلم محمد على باشا والى مصر، الذى خصص قطعة أرض لبناء أول كنيسة أسقفية بالإسكندرية، وعندما ازدادت أعداد أعضاء الكنيسة توالى صدور القرارات الملكية والجمهورية بإنشاء الكنائس فى العديد من مدن مصر، مؤكدًا أن الكنيسة ساهمت فى تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن الإسلام والمسلمين من خلال الزيارات الدولية المتبادلة.

وأضاف حنا، فى كلمته: "مرت السنوات حتى جاء عام 2004 الذى كان بمثابة نقطة تحول وانطلاق فى رحلة أبروشية مصر، ووافق سنودس الأبروشية على انطلاق الكنيسة نحو خدمة الله والمجتمع، فأسسنا كلية اللاهوت الأسقفية عام 2005، لإعداد الرعاة والخدام بدلا من إرسالهم للخارج، ‏وفى عام 2007 تم إنشاء منطقة أسقفية جديدة ‏فى القرن الإفريقى، وفى عام 2008 تم إنشاء منطقة أسقفية أخرى فى شمال إفريقيا، وفى عام 2009 تم تحويل كنيسة الإسكندرية إلى كاتدرائية وتنصيب الدكتور القس سامى فوزى عميدا للإسكندرية، وعندما زاد عدد أعضاء الكنيسة فى المناطق والمدن الجديدة تم إنشاء كنائس جديدة ‏فى تلك المناطق".

‏وتابع رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى كلمته: "نتيجة لذلك زاد عدد اجتماعات الكنائس من 18 اجتماعا عام 1976، أى وقت تأسيس إقليم القدس والشرق الأوسط، إلى 172 اجتماعا عام 2019، كما زاد عدد الخدام من 6 إلى 61 وعدد الأساقفة من أسقف إلى ثلاثة أساقفة".

واستطرد: "انطلقت الكنيسة نحو خدمة المجتمع فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المجتمع وخدمة اللاجئين والمسجونين، ونلنا تشجيعا كبيرا من الدولة بسبب ذلك، ولهذا زادت أعداد مؤسسات خدمة المجتمع من مدارس ومستشفيات ومراكز لتنمية المجتمع من 5 مؤسسات عام 1976 إلى 30 مؤسسة عام 2019".

‏وعن علاقة الكنيسة بالأزهر الشريف، قال رئيس الأساقفة الشرفى: "كما لعبت الكنيسة دورا هاما فى الحوار بين اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية فى العالم والأزهر الشريف، وأطلقت مبادرات عديدة لدعم الوحدة الوطنية والتناغم الطائفى بين ‏أبناء المجتمع، وشاركت الكنيسة أيضا فى تصحيح الصور المشوهة لدى الغرب ‏عن أحبائنا المسلمين من خلال الزيارات الدولية المتبادلة".

‏وقال: "شجعنا هذا النمو الروحى والمجتمعى أن نتقدم بطلب لتحويل أبروشية مصر إلى إقليم مستقل بذاته، وقمنا بتقديم كل المستندات اللازمة لمكتب اتحاد الكنائس الأسقفية الذى بدوره رتب زيارات متعددة لكل دول الأبروشية، وبعدها أوصى بأن تصبح أبروشية مصر إقليما مستقلا".

‏وأوضح: "لقد اخترنا أن يكون اسم الإقليم الجديد إقليم الإسكندرية، نظرا لأهمية الإسكندرية فى تاريخ الكنيسة ونظرا لأنها كانت نقطة البداية فى رحلة كنيستنا وكذلك نظرا للأهمية التاريخية لمدرسة الإسكندرية فى تشكيل الفكر اللاهوتى للعالم خلال الألفية الأولى، وأملا أن يكون لإقليم الإسكندرية دورا كبيرا فى تشكيل الفكر اللاهوتى فى الألفية الثالثة".

واختتم رئيس الأساقفة الشرفى كلمته قائلا: "إننى أثق أنه بنعمة الله وبقيادة رئيس الأساقفة سامى فوزى، ستستمر رحلة الكنيسة وخدمتها فى تقديم رسالة المحبة والسلام لكل شعوب الإقليم الجديد وسنتبع وصايا مخلصنا يسوع المسيح ‏الذى جال يصنع خيرا لجميع الناس ويبشر الْمَسَاكِينَ، ويشْفِى الْمُنْكَسِرِى الْقُلُوبِ، وينَادِى لِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْى بِالْبَصَرِ، وَيرسل الْمُنْسَحِقِينَ فِى الْحُرِّيَّةِ، ويكرر بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ".