رئيس الأسقفية الأنجليكانية يتعهد بخدمة الكنيسة فى إقليم الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تعهد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بخدمة الكنيسة والحفاظ على شرائعها كذلك حصل على تعهدات من أساقفة الإقليم كجزء من مراسم حفل إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم 10 دول إفريقية هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال"، وترأسه مصر حاليا.





جاء ذلك خلال مراسم التدشين التى يترأسها جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى والقائد الروحى للكنيسة فى العالم، قدم رئيس أساقفة الإقليم الجديد تعهدا قال فيه: أنا سامى فوزى شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ألتزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها. سألاحظ واعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته، وخدمة الآخرين، مؤكدا العقيدة الكتابية لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المذكورة فى الكتاب المقدس والمعلن عنها فى بنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكذلك فى قوانين الإيمان التاريخية الثلاث وكتاب الصلاة العامة، وتأكيد أهمية دراسة الكتاب المقدس باستمرار فى إقليم الإسكندرية.

وفى المقابل قدم أساقفة الإقليم تعهدا مماثلا قالوا فيه: نحن، أساقفة الكنيسة الأنجليكانية بإقليم الإسكندرية، نلتزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها. سوف نلاحظ ونعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته فى الأبروشيات التى دعانا الله لنخدمها. نعد بأن نكرس أنفسنا للعمل فى وحدة مع رئيس أساقفة الإقليم للنهوض بإرسالية الله فى إقليم الإسكندرية.

فيما تلا فؤاد رشدى المستشار القانونى لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أمام الحضور تفاصيل الإجراءات الدستورية لإعلان تأسيس الإقليم الجديد

كانت الصلوات قد بدأت بموكب المطارنة والأساقفة يتحرك من ساحة الكاتدرائية وصولا إلى مذبح الكنيسة حيث يتقدمه ويلبى ويعقبه رؤساء الأساقفة الذين حضروا من كافة دول العالم، بالإضافة إلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفى وعدد من القساوسة والشمامسة وخدام الكنيسة.

يذكر أن الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد إن الإقليم الجديد يحمل رقم 41 بين أقاليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى العالم مؤكدا إنه يحمل اسم الإسكندرية نظرا للمكانة البارزة التى تتمتع بها مدينة الإسكندرية فى العالم المسيحى القديم حيث لعبت دورا محوريا فى التراث والفكر المسيحى العالمى على أن يضم الإقليم 10 دول هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال وترأسه مصر حاليا".