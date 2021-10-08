من جديد.. عطل جزئي في انستجرام لدى بعض المستخدمين

واجه عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مشاكل جزئية في عمل الموقع، وفي عمليات التفاعل. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع والتي يواجه فيها انستجرام مشاكل تقنية تؤدي إلى عطل جزئي في مهامه، بعد أن توقف موقع فيسبوك عن العمل للمستخدمين حول العالم لعدة ساعات يوم الإثنين، وبالتالي تعطل تطبيقا واتساب وانستجرام المملوكان للشركة.

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