بيتسو موسيماني يدعم منتخب مصر قبل لقاء ليبيا «صور»

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نشر بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي رسالة دعم لمنتخب مصر، وذلك قبل مباراة ليبيا، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بيتسو موسيماني عبر تويتر" أتمنى التوفيق لمنتخب بلدي "بافانا بافانا" ومنتخب الدولة التي أعيش بها حاليا "الفراعنة"، كل التمنيات في الفترة القادمة والتأهل لكأس العالم 2022".

ويلعب منتخب مصر بعد قليل أمام منتخب ليبيا، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة على ملعب برج العرب.

كارلوس كيروش يثير التكهنات حول وجود أزمة بين «الحضري والشناوي» بعد نفي إصابة الحارس الأساسي لمنتخب مصر

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر دعم الجميع داخل مصر من أجل عبور محطة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليبيا" محمد الشناوي سليم وشارك في التدريبات جيداً، ولا أعلم عن الأحاديث التي خرجت بأنه مصاب، من الممكن أن تكون الأنباء قد وصلت بطريقة خاطئة للإعلام، ولكنني أؤكد أن الشناوي تعرض لكدمة فقط ولم تكن إصابة".

بيتسو موسيماني

وزاد" من الوارد أن يكون قد حدث سوء تفاهم بسبب هذه الإصابة، ولكن الأهم حالياً هو تواجد الحارس معنا من أجل لعب مباراة ليبيا إذا وقع عليه الاختيار، وننتظر دعم الجميع من أجل الفوز بالمباراة".

وأكمل" مباريات التصفيات تنقسم إلى 3 أقسام، فقد انتهينا من القسم الأول والأن نحن في القسم الثاني، وليبيا متفوقة علينا بنتيجة 6/4 ونتمنى أن نصعد للنقطة رقم 10 بعد نهاية مبارتي ليبيا".

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت أقاويل بأن هناك أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وتناولت وسائل الإعلام أن هناك خلاف قديم بينهم، مما أدى لحدوث هذا الأمر.

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.