انتهاء تدريب 62 ألفا و691 من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قطاع التعليم الفنى اتخذ الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة، غدًا السبت، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 62 ألفًا و691 من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات.





وقالت الوزارة، فى بيان، مساء اليوم الجمعة، إنه تم إعداد 512 من مدربى المدربين من جميع نوعيات التعليم الفنى "صناعى - زراعى - تجارى – فندقى"، وتم تدريب 28 ألفًا و95 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفنى على الجدارات المهنية، وكذلك تدريب 29 ألفًا و792 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفنى على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية، والتى تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.

وأوضحت أنه تم التنبيه على جميع المسؤولين بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية بضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى ضوء التعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فى إطار التوسع فى تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل تم إضافة 300 مدرسة فنية جديدة، يبلغ عدد المدارس المطبق بها البرامج المطورة 413 مدرسة ثانوية فنية منها 245 مدرسة صناعية، و67 مدرسة تجارية، و72 مدرسة زراعية، و29 مدرسة فندقية.

وفى إطار الاهتمام بإكساب الطلاب مهارات ريادة الأعمال والابتكار واكتشاف الذات وتحديد المسارات الوظيفية المختلفة تم إعداد 4 آلاف و292 من المعلمين كمدربين وميسرين وناقلى خبرة لتدريس مناهج ريادة الأعمال والابتكار ومناهج التوجيه والإرشاد.

وأوضحت أن التدريبات تم تصميمها وتنفيذها على عاتق كوادر التعليم الفنى، وذلك فى خطوة لبناء قدرات المعلمين والموجهين وتطوير البرامج الدراسية وبناء المناهج وفقًا لاحتياجات سوق العمل بالتعاون مع ممثلى سوق العمل واكتساب الخبرات من الخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية.