لأول مرة.. شيخ الأزهر يجرى حوارا مع إذاعة الفاتيكان

ويتناول اللقاء تاريخ العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وأسس العلاقات بينهما وفترات توقفها وأسباب عودتها على يد فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس، ومبادرات الأزهر للحوار مع الفاتيكان، موصيا كل من يريد أن يتعرف على تفاصيل القصة الكاملة بقراءة كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب" لمؤلفه المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للأخوة الإنسانية، المستشار التشريعى السابق لشيخ الأزهر.
كما كشف الإمام الأكبر، خلال اللقاء الإذاعى عن تأثير نشأته فى الأقصر على مسيرته الشخصية وطريقة قيادته لمؤسسة الأزهر الشريف وسر تمسكه بالحوار مع أتباع الرسالات السماوية.
وتحدث الإمام الطيب، خلال اللقاء عن حقوق المرأة فى الإسلام، والفرق بين الحقوق التى كفلها لها الإسلام فى ظل بيئة يُشكل الدِّين فيها أساسًا لا يهتزُّ فى بناء ثقافتها وأنماط حياتها، وبين حقوق صاغتها حضاراتٌ معاصرة وأعطتها للمرأة بعد ما ضربت بأخلاق الدِّين ومشاعر الفطرة الإنسانية عرض الحائط.
ويزور شيخ الأزهر، إيطاليا منذ الثالث من أكتوبر، لحضور قمتى قادة الأديان للتعليم والمناخ، كما أجرى لقاءات متنوعة مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات السياسية والرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، والاجتماع الدولى "الصلاة من أجل الإنسانية"، بحضور بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك فى إطار جولات فضيلة الإمام الأكبر الخارجية لنشر ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع الرسالات السماوية، وترسيخ الدور العالمى للأزهر الشريف فى نشر السلام وإظهار الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام.
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