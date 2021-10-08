بهدف عمر مرموش وقيادة محمد صلاح.. منتخب مصر يحقق الفوز على ليبيا«فيديو»

/655075/بهدف-عمر-مرموش-وقيادة-محمد-صلاح-منتخب-مصر-يحقق-الفوز-على-ليبيافيديو

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر وليبيا بفوز الفراعنة، بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الجولة السادسة من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

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تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

كارلوس كيروش

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول، وعن ما سيقدمه الفراعن أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للقاء: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية. فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".

وأتم "لدي 24 لاعبا، وجميعا تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد، فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي".