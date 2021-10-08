/655076/رئيس-الهيئة-الوطنية-للإعلام-نسعى-لإسعاد-المشاهد-المصري-وقمنا-بنقل-مباراة-مصر-وليبيا-بتقنية-4K-العالمية

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سعيد بفوز منتخب مصر أمام ليبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أشكر الجميع داخل الهيئة الوطنية للإعلام وقنوات أون تايم سبورتس، وتم نقل المباراة اليوم بجودة 4K وأن القادم أفضل للمشاهد المصري".

وزاد" التقنية الحديثة في لقاء اليوم تأتي بعد تعب كبير من الجميع داخل الهيئة الوطنية للإعلام، وأن الجميع كان حزين خلال الفترة الماضية بسبب جودة التصوير، واليوم أثبتنا نجاحنا في تقنية 4K.

وأكمل" نأمل في إسعاد الجماهير المصرية ونقل البطولات الكبيرة من أجل تواجدها على الشاشات المصرية".

وواصل" سيكون هناك دورات تدريبية للمخرجين، من أجل رفع كفاءات الجميع، من أجل مواكبة النظام العالمي، وتحيه للجميع داخل الهيئة الوطنية للإعلام، بعد الإخراج الرائع للمباراة".

قبل لقاء مصر وليبيا.. ملخص تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.. تونس تحقق الفوز على موريتانيا بثلاثية.. ومالي تضرب بالخمسة في شباك كينيا

شهدت اليوم الخميس انطلاق الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، على مبارتين بين مالي وكينيا، وتونس وموريتانيا.

ويلتقي المنتخب المصري غداً الجمعة في الساعة التاسعة مساء، مع المنتخب الليبي في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السادسة لقارة غفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

حقق المنتخب المالي الفوز على منتخب كينيا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وبتلك النتيجة يحقق المنتخب المالي الفوز بأكبر نتيجة في تصفيات القارة السمراء، لبطولة كأس العالم، وشهد على المباراة ملعب أدرار.

الهيئة الوطنية للإعلام

ويتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد سبعة نقاط، علي حساب المنتخب الأوغندي صاحب المركز الثاني برصيد خمسة نقاط.

انتهت أحداث مباراة تونس وموريتانيا بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، لصالح تونس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر، وشهد على المباراة ملعب الأولمبي حماد العقرب.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسعة نقاط، في المجموعة الثانية، ويتصدر ترتيب المجموعة على حساب منتخب غينيا الإستوائية صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق إلياس السخيري في الدقيقة 15، قبل أن يضيف وهبي الخزري الهدف الثاني في الدقيقة 42.