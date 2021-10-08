/655079/ملخص-مباريات-تصفيات-إفريقيا-منتخب-مصر-تتصدر-المجموعة-على-حساب-ليبيا--الجزائر-لا-تعرف-الرحمه-وتضرب-السته-والكاميرون-تفوز-على-موزمبيق-بثلاثة-بالمجموعة-الرابعة

شهد اليوم الثامن من أكتوبر على العديد من المباريات في تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وتاتي مواجهة المنتخب المصري وليبيا الشقيق، اللقاء المرتقب، بجانب لقاء منتخب الجزائر والنيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح المنتخب التونسي أمس الفوز في الجولة الثالثة على المنتخب الموريتاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وحقق المنتخب المالي الفوز على منتخب كينيا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

المجموعة الأولى

حقق المنتخب الجزائري الفوز على منتخب النيجر بأكبر نتيجة في تصفيات القارة السمراء، حتي الأن في الجولة الثالثة بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف، علي ملعب مصطفى تشاكر.

وحقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على المنتخب الجيبوتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في لقاء الجولة الثالثة بالمجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وشهد على اللقاء ملعب الكبير لمراكش.

المجموعة الرابعة

انتهت أحداث مباراة منتخب الكاميرون وموزمبيق بنتيجة ثلاثة أهداف مقال هدف، لصالح موزمبيق، في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا، وشهد على اللقاء ملعب اومنيبورتس.

حسم المنتخب الكوت ديفواري نتيجة مباراته مع منتخب مالاوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم، وشهد على اللقاء بين الفريقين ملعب أورلاندو.

المجموعة السادسة

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر وليبيا بفوز الفراعنة، بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الجولة السادسة من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تمكن منتخب أنجولا في تحقيق الفوز أمام الجابون 3/1 ضمن تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتمكنت أنجولا أن تحقق أول 3 نقاط لها في المجموعة، وذلك بعد خسارة مبارتي الجولة الأولى والثانية أمام مصر وليبيا على الترتيب.

ترتيب المجموعة السادسة:

-مصر 7 نقاط

-ليبيا 6 نقاط

-أنغولا 3 نقاط

-الجابون نقطة واحدة