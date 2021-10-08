/655078/مكاسب-عمر-مرموش-في-أول-مشاركة-مع-المنتخب-مع-ليبيا

أستطاع عمر مرموش تسجيل الهدف الأول في مسيرته مع المنتخب أمام ليبيا والوحيد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ليحقق اللاعب الشاب العديد من المكاسب بعد أول مشاركة رسمية له مع الفراعنة.

مكاسب عمر مرموش في أول مشاركة مع المنتخب مع ليبيا

ويرصد دوت الخليج أهم مكاسب عمر مرموش بعد مشاركته مع الفراعنة اليوم:

- أول استدعاء لمنتخب مصر

- إعلان جائزة لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر وحصوله عليها

- أول مشاركة كأساسي مع المنتخب

- سجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

وسجل عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في شباك المنتخب الليبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

https://twitter.com/egygoals1/status/1446568723737874433?s=20

وأنطلقت المباراة بين مصر وليبيا في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

دكة بدلاء المنتخب أمام ليبيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد بسام.

الدفاع: ياسر إبراهيم – باهر المحمدي – أحمد فتحي – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – رمضان صبحي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد حسن "كوكا"

تشكيل ليبيا أمام مصر في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: محمد نشنوش

خط الدفاع: سند الورفلي، أحمد التربي، معتصم صبو، عبد الله الشريف

خط الوسط: عمر الكوجا، معتصم المصراتي، محمد المنير.

خط الهجوم: محمد صولا، محمد زعبية، مؤيد اللافي.

قائمة المنتخب أمام ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

غيابات المنتخب أمام ليبيا

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.