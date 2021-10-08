/655082/أول-رد-فعل-من-عصام-الحضري-على-أزمة-محمد-الشناوي-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأظهرت كاميرات التليفزيون أول رد فعل من عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على أزمة محمد الشناوي الحارس الأول.

وكانت هناك أقاويل تحدثت بأن هناك أزمة بين الحارس والمدرب أدت لتوتر العلاقة خلال الفترة الماضية.

وذهب عصام الحضري تجاه محمد الشناوي وقام بتقبيل رأسه أمام الكاميرات، مما يؤكد عدم تواجد أي أزمات بين الثنائي.

هل ينجح عصام الحضري في تدريب حراسة مرمى منتخب مصر؟ فكري صالح يتحدث

أكد فكري صالح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه يجب أن لا يتم ترقيم حراس مرمى المنتخب خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الجميع له الحق في الحصول على مكانا أساسيا في تشكيلة منتخب مصر، ويجب أن يكون كل حارس لديه القدرة على المشاركة في مبارتي ليبيا في تصفيات كأس العالم".

وأكمل" المنافسة بين الحراس ستجعل محمد الشناوي يكون لديه تركيز كبير خلال التدريبات من أجل نيل حراسة مرمى منتخب مصر خلال مباراة ليبيا القادمة".

أزمة عصام الحضري ومحمد الشناوي

وتابع" لن تكون هناك إستفادة حال عرف كل حارس مكانتة داخل منتخب مصر والمعاملة النفسية ستكون هامة للغاية، وأن يتعامل محمد صبحي مثل محمد الشناوي".

وزاد" محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر، ومحمد أبو جبل هو الحارس الثاني حاليا في منتخب مصر، ويأتي بعد ذلك محمد بسام".

وواصل" عصام الحضري بدأ مسيرتة الكروية عندما كان في دوري الدرجة الثانية مع نادي دمياط، وهو من الحراس الكبار في القارة الأفريقية، وكنت مدربا له في السنوات الأخيرة مع وادي دجلة، وأعطيت له كل الخبرات التي لدي".

واختتم" عصام الحضري لديه خبرات كبيرة للغاية، والدورات التي حصل عليها تؤهلة للمواصلة على النجاح، فالموهبة هي التي تحدد نجاح المدرب، وأنتظر له أن يكون أسطورة في تدريب حراس مرمى منتخب مصر".

وائل جمعة يحسم موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر.. ويتحدث عن أهمية تواجد الجماهير

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن منتخب مصر سيجتمع يوم 28 أكتوبر القادم لبدأ معسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة ليبيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" سيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر يوم 1 أكتوبر، والجهاز الفني سيختار عدد 24 لاعب لمباراة ليبيا".

وزاد" مصطفى محمد ليس عليه أي عقوبات من الجهاز السابق، ولم نرى أي عقوبات منذ تسلم مهمة منتخب مصر، وتواصلت مع اللاعب شخصياً ولم يحدث أي إثباتات تفيد بعقاب اللاعب مع منتخب مصر".