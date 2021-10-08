/655083/كشف-منشطات-مفاجئ-لـ-محمد-صلاح-ومحمود-الونش-عقب-لقاء-ليبيا

خضع ثنائي منتخب مصر، محمد صلاح ومحمود حمدي الونش، إلى كشف المنشطات، وذلك بعد نهاية مباراة مصر وليبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتم اختيار الكشف عن المنشطات للاعبين بشكل عشوائي، بعد نهاية المباريات، وتم الوقوع على اختيار محمد صلاح ومحمود حمدي الونش.

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

محمد صلاح

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش قبل تدريب المنتخب اليوم حيث قال "أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي "نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع".

وواصل كيروش حديثه "هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة".

ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية حين قال "يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي، بطولة كأس العالم.

وأضاف: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة، لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية، فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".