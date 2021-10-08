/655084/كارلوس-كيروش-هدف-عمر-مرموش-جيد-ونستحق-الفوز-على-ليبيا-وصدارة-المجموعة

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة استحقوا الفوز أمام ليبيا اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة" مباراة اليوم كانت قوية وتمكنا من حسم نقاط المباراة، ولكن بشكل متأخر وهذا غير جيد".

وواصل" كان من المفترض أن ننهى المباراة مبكرا، ولكننا أرهقنا المنتخب الليبي وسببنا لهم العديد من المشاكل والأزمات داخل أرض الملعب".

وأكمل" نتصدر المجموعة السادسة حاليا والأمر مختلف الأن، فقبل ساعات كنا في المركز الثاني، وحاليا في الصدارة والأهم أن يكون هناك ثبات وحفاظ على هذا الأمرط.

وأردف" منتخب ليبيا منظم للغاية، ولديهم مدير فني على أعلى مستوى ولهذا السبب كانوا في صدارة المجموعة، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولكن حققنا المطلوب والفوز بالنقاط الثلاثة".

واختتم" هدف عمر مرموش جيد ولكن لا أحب الحديث عن الأمور الفردية، والأهم هو الضغط الذي قمنا به طوال المباراة على منتخب ليبيا من أجل تحقيق الفوز".