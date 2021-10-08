/655085/فرقة-أوبرا-الإسكندرية-تختتم-حفلها-الفنى-بدمنهور-بـ-عاش-اللي-قال

فى سهرة فنية منوعة نظمتها دار الأوبرا المصرية تحت رئاسة الدكتور مجدى صابر قدمت فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد حفلًا فنىًا مميزًا احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح دار اوبرا دمنهور ؛ وذلك تمجيدًا لهذه المناسبة العظيمة التي أثبتت الكيان العربى أمام العالم من خلال تحطيم أكبر خط دفاع المسمى بخط بارليف والقضاء على أسطورة إسرائيل التى ظنوا أنها لا تُقهر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

فرقة أوبرا الإسكندرية تختتم حفلها الفنى بدمنهور بـ «عاش اللي قال»

أستهل الحفل بموسيقي رأفت الهجان وألحان الراحل الموسيقار الكبير عمار الشريعى أحد رواد التأليف والتلحين الموسيقى فى العالم العربي، وقد شدا نجوم الفرقة بباقة من الأغاني الوطنية منها بالأحضان ، حب الوطن ، مصر التى فى خاطرى وعاش اللى قال التي اختتم بها الحفل.

فرقة أوبرا الإسكندرية تختتم حفلها الفنى بدمنهور بـ «عاش اللي قال»

كما قدموا مجموعة أخرى من الأغاني العربية المتنوعة منها:أى والله ، قولى حاجة ، أقوى من الزمن ، أنا والعذاب وهواك ، قوللى حاجة ، زى الهوا.

وشارك فيها كوكبة من نجوم فرقة أوبرا الاسكندرية منهم: محمد متولى ، ندى غالب ، محمد الخولى ، شمس ابراهيم ، إسلام مرسى ، مجدى حرب.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكس والسرفيس وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف إلتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

محافظ البحيرة: لا زيادة في تعريفة الأجرة والموصلات.. متابعة مستمرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الحالية

ياتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وجاءت الأسعار كالأتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر و استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .