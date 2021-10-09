«الأسقفية» تختتم حفل تدشين الإقليم الجديد بعشاء يجمع قيادات إسلامية ومسيحية

جدة - نرمين السيد - اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الجمعة، تدشين إقليم جديد للكنيسة يحمل اسم إقليم الإسكندرية إذ انتهت الكنيسة من المراسم فى كاتدرائية جميع القديسين ثم دعت لمائدة جمعت بين قيادات إسلامية ومسيحية بأحد فنادق العاصمة وذلك بحضور جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى.





خلال الحفل أكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان وعضو هيئة كبار العلماء إن علاقة صداقة وطيدة تجمعه بالكنيسة الأسقفية متمثلة فى أساقفتها دكتور منير حنا ودكتور سامى فوزى.

وأعرب جمعة عن سعادته قائلًا: نحن سعداء جدا إننا نجتمع اليوم وهى رسالة لكل العالم لأننا نستطيع أن نعيش معًا كإخوة متحابين وسنعيش معًا لنغلب أعداء الحياة.

أما الأنبا انجيلوس أسقف الكنيسة القبطية بلندن وصف الكنيسة الأنجليكانية بالجوهرة وسط تاج كبير يضم جميع الكنائس مؤكدًا على علاقة الكنيسة القبطية بالكنيسة الأنجليكانية.

فيما قدمت الكنيسة الإنجيلية تهنئة قدمها القس رفعت فتحى وكذلك الكنيسة الكاثوليكية التى أوفدت الانبا توماس مطران الجيزة وكنيسة الروم الارثوذكس التى أوفدت الارشمندرت دومسكينوس الأزرعى أمين مجلس كنائس مصر وحسام ناعوم رئيس أساقفة إقليم القدس وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان.

من جانبه قدم الدكتور سامى فوزى الشكر للمطران منير حنا على خدمته طوال ٢٠ عاما التى حولت الكنيسة إلى إقليم متمنيًا أن يبارك الله عمل جميع القساوسة والعاملين فى مؤسسات الكنيسة.

بينما قدم ضيوف الحفل هدايا تذكارية لدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الإقليم الجديد.

كان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد إن الإقليم الجديد يحمل رقم 41 بين أقاليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى العالم مؤكدا إنه يحمل اسم الإسكندرية نظرًا للمكانة البارزة التى تتمتع بها مدينة الإسكندرية فى العالم المسيحى القديم حيث لعبت دورًا محوريًا فى التراث والفكر المسيحى العالمى على أن يضم الإقليم 10 دول هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال وترأسه مصر حاليًا".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمية قد أعلن تأسيس إقليم الإسكندرية فى مايو عام 2020 إلا أن ظروف وباء كوفيد 19 أجلت مراسم وحفل التدشين حتى اليوم.