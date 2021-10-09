تعرف علي نتائج التجديد النصفي لنقابة أطباء البحيرة «صور»

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة، فوز الدكتور أحمد آدم والدكتور نوح سعد نوح لمقعد فوق السن، وكذلك فوز الدكتور محمود الغنام والدكتور محمد الصعيدى لمقعدى تحت السن.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان عدد كبير من الأطباء بالبحيرة قد توافدوا على مقر نقابتهم بمدينة دمنهور للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى التى تقام على مستوى الجمهورية.

تعرف علي نتائج التجديد النصفي لنقابة أطباء البحيرة

وتنافس 8 مرشحين على أربعة مقاعد فى انتخابات التجديد النصفى وهم الأطباء: أحمد آدم ونوح سعد نوح وطلبة هواش لمقاعد فوق السن، وكذلك الأطباء فوزى عمر ومحمود الغنام ومحمد الصعيدى وعبد العزيز صباح وتوفيق ظريف، بالإضافة إلى ترشح محمد فريد حمدى وأحمد أبو رأس على مقعد غرب الدلتا إلى جانب التصويت للمرشحين على مقاعد النقابة العامة.

وكان أكد الدكتور أحمد قطرى وكيل نقابة الأطباء بالبحيرة ورئيس لجنة الانتخابات، انتظام سير عمليات التصويت منذ الساعة التاسعة صباحا دون أى مشاكل تذكر، مضيفا أن الانتخابات أجريت فاعلياتها تحت إشراف قضائى كامل يضم المستشارين إسلام الزقم ومحمد النقراشى.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن عدد الأطباء الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات بلغوا 9363 وسط تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.