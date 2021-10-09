/655086/كارلوس-كيروش-منتخب-ليبيا-جيد-ودافعنا-أمامهم-من-أجل-إيقاف-خطورة-المهاجمين-والتجهيز-لمباراة-العودة-بدأ-بالفعل

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التحضير لمباراة العودة أمام ليبيا بدأ من بعد صافرة مباراة الذهاب اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سنحصل على راحة غداً قبل السفر في المساء غلى ليبيا لخوض مباراة العودة، وأن اللعب هناك سيكون تحت أجواء مختلفة تمام عن مصر".

وواصل" منتخب ليبيا يفكر في الصدارة من جديد وتحقيق الفوز في لقاء العودة، ويجب أن نستعد للمباراة بشكل مميز".

وأكمل" لعبنا بطريقة دفاعية في بعض أوقات المباراة لأن منتخب ليبيا قام بالهجوم من أجل إحراز هدف التعادل، وكان لابد من الحذر الدفاعي جيداً".

واختتم" قمت بزيادة لاعبي خط الوسط بإضافة طارق حامد من أجل إفساد هجمات المنتخب الليبي، ونجحنا في هذا الأمر وأنهينا الخطورة المباشرة التي كانت لديهم بعد تعديل الطريقة".

كارلوس كيروش: هدف عمر مرموش جيد.. ونستحق الفوز على ليبيا وصدارة المجموعة

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة استحقوا الفوز أمام ليبيا اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة" مباراة اليوم كانت قوية وتمكنا من حسم نقاط المباراة، ولكن بشكل متأخر وهذا غير جيد".

وواصل" كان من المفترض أن ننهى المباراة مبكرا، ولكننا أرهقنا المنتخب الليبي وسببنا لهم العديد من المشاكل والأزمات داخل أرض الملعب".

وأكمل" نتصدر المجموعة السادسة حاليا والأمر مختلف الأن، فقبل ساعات كنا في المركز الثاني، وحاليا في الصدارة والأهم أن يكون هناك ثبات وحفاظ على هذا الأمرط.

كارلوس كيروش

وأردف" منتخب ليبيا منظم للغاية، ولديهم مدير فني على أعلى مستوى ولهذا السبب كانوا في صدارة المجموعة، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولكن حققنا المطلوب والفوز بالنقاط الثلاثة".

واختتم" هدف عمر مرموش جيد ولكن لا أحب الحديث عن الأمور الفردية، والأهم هو الضغط الذي قمنا به طوال المباراة على منتخب ليبيا من أجل تحقيق الفوز".

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أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر دعم الجميع داخل مصر من أجل عبور محطة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.