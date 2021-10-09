/655089/اليوم-نهائي-دوري-مستقبل-وطن-بين-القاهرة-والدقهلية

ساعات قليلة تفصلنا على نهائي دوري مستقبل وطن بعد منافسات شرسة أمتدت من المرحلة الأولى على مستوى الوحدات الحزبية حتى الوصول للوحدات المركزية لكل محافظة، حيث يقام نهائي أقوى التجمعات الرياضية الشبابية في مصر خلال الأونة الأخيرة مساء اليوم على مجمع صالات حسن مصطفى.

اليوم.. نهائي دوري مستقبل وطن بين القاهرة والدقهلية

وتقام مباراة النهائي بين فريقي القاهرة والدقهلية في تمام الثامنة من مساء اليوم على ملعب صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في إحتفالية كبرى يحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، بجانب العديد من قيادات الحزب والشخصيات الرياضية و العامة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه بينما يحصد وصيف البطولة جائزة مالية قيمتها ربع مليون جنيه فيما أستطاع فريق الإسماعيلية إقتناص الميدالية البرونزية.

ويرصد دوت الخليج كافة تفاصيل نهائي دوري مستقبل من اللحظات الأولى من صباح اليوم السبت، وبداية استعدادت الفريقين حتى صافرة النهاية وإعلان الفائز باللقب بجانب نقل مراسم التتويج والإحتفالات على مجمع صالات حسن مصطفى وهو نفس ملعب نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.