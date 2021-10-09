الحضري يوجه رسالة لـ الشناوي: مستني منك الأحسن والأحسن «صور»

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وجه عصام الحضري، مدرب منتخب مصر رسالة عبر تويتر إلى محمد الشناوي الحارس الأول للفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عصام الحضري عبر تويتر "الحمد لله والشكر لله فوز مهم، حبيبي ياشنو مستني منك الأحسن والأحسن في كل مرة إن شاء الله".

وأظهرت كاميرات التليفزيون عقب المباراة تقبيل عصام الحضري لرأس محمد الشناوي، وذلك عقب نهاية المباراة والفوز على ليبيا.

كارلوس كيروش: هدف عمر مرموش جيد.. ونستحق الفوز على ليبيا وصدارة المجموعة

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة استحقوا الفوز أمام ليبيا اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة" مباراة اليوم كانت قوية وتمكنا من حسم نقاط المباراة، ولكن بشكل متأخر وهذا غير جيد".

وواصل" كان من المفترض أن ننهى المباراة مبكرا، ولكننا أرهقنا المنتخب الليبي وسببنا لهم العديد من المشاكل والأزمات داخل أرض الملعب".

الحضري والشناوي

وأكمل" نتصدر المجموعة السادسة حاليا والأمر مختلف الأن، فقبل ساعات كنا في المركز الثاني، وحاليا في الصدارة والأهم أن يكون هناك ثبات وحفاظ على هذا الأمرط.

وأردف" منتخب ليبيا منظم للغاية، ولديهم مدير فني على أعلى مستوى ولهذا السبب كانوا في صدارة المجموعة، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولكن حققنا المطلوب والفوز بالنقاط الثلاثة".

واختتم" هدف عمر مرموش جيد ولكن لا أحب الحديث عن الأمور الفردية، والأهم هو الضغط الذي قمنا به طوال المباراة على منتخب ليبيا من أجل تحقيق الفوز".

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش قبل تدريب المنتخب اليوم حيث قال "أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".