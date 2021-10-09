مصر تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا بولاية قندوز الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وتتقدّم مصر بخالص التعازى إلى الشعب الأفغانى الصديق وذوى الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء لكافة المُصابين. هذا، وتؤكد مصر مجدّدًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف بكافة أشكالها وصورها.

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