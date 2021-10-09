الرى: إزالة 2583 حالة تعد على مجرى النيل وفرعيه

جدة - نرمين السيد - وذكر عداد إزالات التعديات اليومى، الذى تصدره وزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى التعديات المستهدف إزالتها يبلغ 163 ألفا 988 حالة تعد على مساحة تبلغ 18.269 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن إجمالى أعداد التعديات المتبقية يبلغ 161 ألفا و405 حالات تعد على مساحة تبلغ نحو 17.970 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، أعلنت عن إصدارها عداد إزالة التعديات اليومى، لرصد وحساب أعداد التعديات التى يتم إزالتها يوميا.

وأكدت الوزارة، أنها ماضية فى جهودها لإزالة جميع التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة.