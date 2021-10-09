بدء العام الدراسى الجديد اليوم فى عدد من المدارس بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة الدراسة بشكل منتظم، مع الحضور اليومى وتسجيل الغياب والحضور فى المدارس. واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات احترازية لحماية الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية من فيروس كورونا، من خلال التوجيه بتقسيم المدارس إلى فترتين لتقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تطعيم المعلمين بلقاح كورونا.

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