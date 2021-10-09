البطل إسلام عبد المعين يحرز الميدالية الذهبية والفضية لـ مستر أولمبيا فئة القوة البدنية «صور»

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حقق البطل المصري إسلام عبد المعين، الميدالية الذهبية والفضية، في بطولة مستر أولمبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن البطل السكندري، من تحقيق الذهب والفضة في مستر أولمبيا فئة القوة البدنية.

وحصل عبد المعين على المركز الأول في لعبة "البنش بريس" وحقق المركز الثاني في لعبة "الديد ليفت قطنية".

«بيج رامي» حامل اللقب الأخير.. تعرف على قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا بين عامي 2000-2020

تبدأ فعاليات مستر أولمبياد 2021 صباح غداً الجمعة، وبمشاركة 4 لاعبين من مصر، يأتي على رأسهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" حامل لقب النسخة الماضية.

ويسعى البيج رامي أن يحقق اللقب للعام الثاني على التوالي وتكرار إنجاز الثلاثي "روني كولمان، وفيل هيث، وجاي كاتلر".

وفاز روني كولمان باللقب 8 مرات من قبل، كانت البداية بعام 1998 حتى 2005.

مستر أولمبيا

وجاء فيل هيث ليتربع على عرش اللعبة بداية من عام 2011 حتى عام 2017، محققاً اللقب 7 مرات.

وحقق لي هاني اللقب 8 مرات على التوالي هو الآخر، بداية من عام 1984 حتى 1991.

ولن يتمكن فيل هيث للوصول للقب الثامن بسبب إعلان انسحابه أمس، في مفاجأة مدوية للجميع.

وفيما يلي قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا خلال آخر 20 عاما:-

-2020 "بيج رامي"

-2019 "براندون كاري"

-2018 "شون رودن"

-2017 "فيل هيث"

-2016 "فيل هيث"

-2015 "فيل هيث".

-2014 "فيل هيث"

-2013 "فيل هيث"

-2012 "فيل هيث"

-2011 "فيل هيث"

-2010 "جاي كاتلر"

-2009 "جاي كاتلر"

-2008 "دكستر جاكسون"

-2007 "جاي كاتلر"

-2006 "جاي كاتلر"

-2005 "روني كولمان"

-2004 "روني كولمان"

-2003 "روني كولمان"

-2002 "روني كولمان"

-2001 "روني كولمان"

-2000 "روني كولمان"

قبل بداية البطولة اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مستر أولمبيا 2021 بمشاركة رباعية مصرية.. موعد المباريات

تبدأ منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى لصباح غداً الجمعة، بمشاركة 4 لاعبين مصريين، ويأتي على رأسهم حامل اللقب العام الماضي "البيج رامي".

وتقام منافسات البطولة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، وتعتبر مستر أولمبيا هي المسابقة الأشهر في عالم كمال الأجسام، وكانت بدايتها عام 1965.