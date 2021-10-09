مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت نهارا، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على باقى الأنحاء.





وتوقع الخبراء، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 30 20 الإسكندرية 28 21 وادى النطرون 29 20 طنطا 30 21 شبين الكوم 30 21 دمنهور 28 21 بلطيم 27 21 مطروح 26 21 السلوم 31 20 سيوة 29 16 بورسعيد 28 22 دمياط 27 21 الزقازيق 30 20 المنصورة 30 20 الإسماعيلية 30 20 السويس 30 20 العريش 28 22 رفح 28 21 رأس سدر 32 21 نخل 29 19 نويبع 32 25 طابا 30 22 كاترين 29 13 الطور 30 23 شرم الشيخ 33 25 الغردقة 33 23 مرسى علم 33 25 الفيوم 32 20 بنى سويف 32 20 المنيا 33 21 أسيوط 33 20 سوهاج 35 21 قنا 36 21 الأقصر 37 23 أسوان 39 22 إدفو 39 22 أبوسمبل 36 23 الوادى الجديد 35 20 الشلاتين 35 23 أبو رماد 35 22 حلايب 32 23 رأس حدربة 32 22

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